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В США начали бороться за жизнь цыплят

В США начали бороться за жизнь цыплятФото: Jonathan Ernst / Reuters

В США на фоне мясного кризиса, вызванного пандемией коронавируса, снизился спрос на яйца и куриное мясо, фермерам приходится усыплять здоровых птиц. Группы по защите прав животных начали бороться за жизнь цыплят, вывозя их с ферм. От этом пишет Reuters.

Фермеры убивают здоровых свиней и цыплят, поскольку из-за пандемии закрываются мясокомбинаты и нарушается цепочка поставок. Производителям становится негде содержать животных, также не хватает денег на корм.

По словам исполнительного директора Ким Стурла, благотворительная организация Animal Place спасла цыплят из фермы в Айове, там планировали убить 140 тысяч птиц. Animal Place, как правило, доставляет кур в Северную Калифорнию на грузовиках. Они проверяют здоровье цыплят и отдают их в хорошие руки. Организация получает пожертвования в десятки тысяч долларов со всей Америки.

Цены на яйца снизились после резкого скачка в начале марта, когда потребители начали закупаться в продуктовых магазинах на фоне карантинных мер. По данным Министерства сельского хозяйства США, 15 мая десяток яиц стоил в среднем 89 центов по сравнению с 2,83 доллара на 10 апреля.

Около 22 процентов яиц поступало в рестораны, гостиницы или другие заведения общественного питания. «Когда вы теряете 22 процентов рынка, это больно», — сказал Кен Клиппен, президент Национальной ассоциации производителей яиц.

В США фермеры вынуждены убивать здоровых свиней или сажать их на диету, чтобы те медленнее росли. Так как многие заводы в стране приостановили свою работу из-за пандемии, мясо стало некуда отправлять. На фоне этого мясо оказалось недоступным для простых американцев.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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