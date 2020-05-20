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В США порадовались выздоровлению Мишустина

В США порадовались выздоровлению МишустинаМихаил МишустинФото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Власти Соединенных Штатов порадовались за российского премьер-министра Михаила Мишустина, излечившегося от коронавирусной инфекции. Об этом агентству ТАСС рассказал высокопоставленный чиновник в Белом доме.

«В Вашингтоне рады слышать, что премьер-министр Мишустин чувствует себя лучше. Мы молимся за него и за всех россиян, которых затронула пандемия коронавируса», — заявил он.

19 мая Мишустин выписался из больницы после успешного курса лечения коронавируса и приступил к работе. С утра он провел рабочее совещание с коллегами в режиме видеоконференции, а позднее поучаствовал в совещании с президентом Владимиром Путиным. Тогда российский лидер также поздравил премьера с выздоровлением, отметив, что тот работал, несмотря на болезнь.

О заражении Мишустина новым коронавирусом стало известно 30 апреля. В тот же день временно исполняющим обязанности главы правительства был назначен вице-премьер Андрей Белоусов.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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