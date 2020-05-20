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В стационарах России находятся 99 558 пациентов с COVID-19

В стационарах России находятся 99 558 пациентов с COVID-19

Тема: Пленарное заседание Совета Федерации 20 мая 2020 года


В российских стационарах находятся 99 558 пациентов с коронавирусом, из них 2131 пациент на ИВЛ, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на «правительственном часе» в Совете Федерации.

По словам Голиковой, в регионах развёрнуто 164,4 тысячи коек в инфекционных стационарах и приспособленных помещениях. Более 93,8 тысячи коек обеспечены подведением кислорода, 24,7 тысячи оборудованы аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

«В России занято 99 558 коек, на ИВЛ в настоящее время находится 2131 пациент», — сообщила Татьяна Голикова.

Она отметила, что на оказание финансовой помощи на переоборудование клиник в регионах из федерального бюджета направили 76 млрд рублей.

 

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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