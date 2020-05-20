В Венесуэле число случаев коронавируса достигло 749

Влада Некрасова

Венесуэльские власти обнаружили 131 новый случай заболевания коронавирусом за последние 24 часа, число заразившихся достигло 749, сообщил министр связи и коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес в телеобращении.

Он отметил, что 110 человек заразились на границах с Эквадором, Перу, Колумбией и Бразилией. Министр заявил, что все венесуэльцы, въезжающие из этих стран, будут проводить 14 дней в карантине на постах пограничной службы.