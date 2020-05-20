Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Венесуэле число случаев коронавируса достигло 749

В Венесуэле число случаев коронавируса достигло 749

В Венесуэле число случаев коронавируса достигло 749
Венесуэльские власти обнаружили 131 новый случай заболевания коронавирусом за последние 24 часа, число заразившихся достигло 749, сообщил министр связи и коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес в телеобращении.

Он отметил, что 110 человек заразились на границах с Эквадором, Перу, Колумбией и Бразилией. Министр заявил, что все венесуэльцы, въезжающие из этих стран, будут проводить 14 дней в карантине на постах пограничной службы.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Россиян познакомят с космосом и звездами кальян-рэпа
Россиян познакомят с космосом и звездами кальян-рэпа
Астролог назвала знаки зодиака, с которыми тяжело найти общий язык
Астролог назвала знаки зодиака, с которыми тяжело найти общий язык
Кругом провокаторы. У Порошенко нашли виновных в "сливе" аудио с Байденом
Кругом провокаторы. У Порошенко нашли виновных в "сливе" аудио с
В Венесуэле число случаев коронавируса достигло 749
В Венесуэле число случаев коронавируса достигло 749
Доктор Мясников раскрыл предназначение виагры в его домашней аптечке
Доктор Мясников раскрыл предназначение виагры в его домашней аптечке
Модная битва: Светлана Бондарчук против Веры Брежневой
Модная битва: Светлана Бондарчук против Веры Брежневой
Сбербанк дал советы, как не попасть "на удочку" финансовых мошенников
Сбербанк дал советы, как не попасть "на удочку" финансовых мошенников
"Неприкрытый подлог". Посольство РФ требует от Bloomberg опровержения
"Неприкрытый подлог". Посольство РФ требует от Bloomberg опровержения
После отказа от контракта с «Газпромом» Польша захотела деловых отношений
После отказа от контракта с «Газпромом» Польша захотела деловых
Протоиерей Смирнов выздоровел после заражения COVID-19
Протоиерей Смирнов выздоровел после заражения COVID-19
Над YouTube нависла угроза вечной блокировки в России
Над YouTube нависла угроза вечной блокировки в России
В Южной Корее за сутки выявили 32 случая коронавируса
В Южной Корее за сутки выявили 32 случая коронавируса

Топ на сегодня

В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую этот шанс»
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после выздоровления Бабкиной и Васильева
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после
Курс рубля продолжил расти
Курс рубля продолжил расти
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников

Еще по теме

В Казахстане число заразившихся коронавирусом достигло 109 человек
В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 423 человек
В ДНР число заразившихся коронавирусом достигло 30 человек
В Нагорном Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 29