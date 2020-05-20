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ВЦИОМ рассказал об ошибках россиян в произношении слов

ВЦИОМ рассказал об ошибках россиян в произношении слов
Большинство россиян употребляют слово "кофе" в мужском роде и говорят "звонИт", свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По результатам исследования, 73% граждан употребляют "кофе" – в мужском роде (правильно), а не в среднем (22%), 66% говорят "договОр" (правильно), 31% - "дОговор", 65% - "срЕдства" (правильно), 29% - "средствА", 74% - "звонИт" (правильно), 24% - "звОнит", 50% - "надеть на себя" (правильно), 47% "одеть на себя", однако 53% употребляют форму "свеклА" (неправильно), а не "свЁкла" (44%).

При этом отмечается, что 72% опрошенных используют ударение "по срЕдам", а 26% - "по средАм" (можно и так, и так), 57% говорят "твОрог", 39% - "творОг" (допускаются оба варианта), 83% произносят "брачующиеся", 7% "брачащиеся" (форма "брачащиеся" зафиксирована в официальных словарях русского языка, вошедших в перечень, утвержденный Минобрнауки в 2009 году).


Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 мая. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

# Россия
По материалам: ria.ru

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