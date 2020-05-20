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Верховная Рада разблокировала подписание "антиколомойского" закона

Верховная Рада разблокировала подписание "антиколомойского" закона
Верховная Рада отклонила два проекта постановлений, которые блокировали подписание "антиколомойского" закона о банках.
Подписание закона разблокировано для главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова и для президента Владимира Зеленского.

За постановление 2571-д-П1, которое 13 мая зарегистрировал депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский проголосовали 84 народных депутата, за постановление 2571-д-П внефракционного Антона Полякова – 78. В постановлниях говорилось об отмене результатов голосования о принятии закона во втором чтении и в целом.
Согласно регламенту работы Рады, спикер парламента не может подписать законопроект, пока народные депутаты не рассмотрят и не отклонят проекты постановлений об отмене результатов голосования.

Напомним, народный депутат Антон Поляков, который был исключен из фракции "Слуга народа", подал иск в Окружной админсуд Киева против главы ВР Дмитрия Разумкова и главы финансового комитета ВР Даниила Гетманцева за "антиколомойский" закон.

Поляков просит суд признать противоправными действия Разумкова по "ненадлежащей организации проведения внеочередного пленарного заседания ВРУ и нарушения положений Регламента при рассмотрении и принятии в первом чтении и за основу".
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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