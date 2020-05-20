Власти Челябинской области объяснили стоянку своих машин «в лесу»
Новые автомобили «Toyota Camry», принадлежащие правительству Челябинской области, стоят не в лесу, а на парковке. Такой комментарий РБК получило от пресс-службы региональной администрации в ответ на публикации местных СМИ, которые «нашли в лесу дорогие машины».
По словам чиновников, новые автомобили были приобретены под планируемые в Челябинске политические мероприятия, после которых перейдут в пользование органов власти.
Ранее портал 74.RU, сообщил, что новые машины стоят в лесу «примерно полгода», а приобрели их «специально под саммиты». Как сообщает «Комсомольская правда в Челябинске», автомобили покупались к саммитам ШОС и БРИКС. Всего было куплено 56 иномарок, они обошлись бюджету почти в 120 млн руб.