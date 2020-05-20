Власти Челябинской области объяснили стоянку своих машин «в лесу»

Лидия Мартынова

Новые автомобили «Toyota Camry», принадлежащие правительству Челябинской области, стоят не в лесу, а на парковке. Такой комментарий РБК получило от пресс-службы региональной администрации в ответ на публикации местных СМИ, которые «нашли в лесу дорогие машины».

«Это не лес, а черта города, десять минут от центра. Там находится объект на земле, принадлежащей управлению делами Челябинской области, это наша территория. Там растут зеленые насаждения, но это не лес. Соответственно, это наши новые закупленные автомобили, они припаркованы, потому что там есть возможность организовать охраняемую парковку. Это не значит, что они в лесу на полянке стоят», — сообщили в пресс-службе.

По словам чиновников, новые автомобили были приобретены под планируемые в Челябинске политические мероприятия, после которых перейдут в пользование органов власти.

Ранее портал 74.RU, сообщил, что новые машины стоят в лесу «примерно полгода», а приобрели их «специально под саммиты». Как сообщает «Комсомольская правда в Челябинске», автомобили покупались к саммитам ШОС и БРИКС. Всего было куплено 56 иномарок, они обошлись бюджету почти в 120 млн руб.