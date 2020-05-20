Власти Москвы решили возобновить работу МФЦ

Лидия Мартынова

Офисы многофункциональных центров (МФЦ) в Москве возобновят свою работу с понедельника, 25 мая. О таком решении столичных властей объявил в эфире телеканала «Россия 1» мэр Сергей Собянин.

По его словам, решение принято, прежде всего, из-за того, что люди нуждаются в оказании услуг.

«С понедельника откроем многофункциональные центры, потому что огромное количество людей не получают услуги, а не все из них можно получить в электронном виде», — сказал Собянин.

Кроме того мэр добавил, что рассматривается возможность открыть часть больниц для оказания плановой медицинской помощи людям. Однако Собянин подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса в Москве остается напряженной.