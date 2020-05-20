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Володин: депутаты считают эффективными меры поддержки, озвученные президентом

Володин: депутаты считают эффективными меры поддержки, озвученные президентом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Меры поддержки граждан и бизнеса, озвученные президентом, депутаты считают эффективными — у законодателей не вызывает вопросов необходимость принятия этих норм, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин 20 мая по итогам заседания Совета Думы.

«Вопросы, связанные с мерами поддержки, будут приняты после обсуждения, всестороннего анализа. Совершенно очевидно, что все меры поддержки, озвученные президентом, депутаты считают эффективными. Они ни у кого не вызывают сомнения — их надо принимать в рамках законодательного обеспечения этих решений», — сообщил Володин.

Во вторник, 19 мая, в Государственную Думу поступил законопроект правительства — поправки в Налоговый кодекс РФ. Документ предусматривает блок налоговых льгот для граждан, предприятий и организаций в связи с распространением коронавирусной инфекции, ранее озвученных Президентом России в ходе обращения к россиянам. Законопроект будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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