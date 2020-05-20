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Зеленский доволен не всем, что сделал за год на посту президента Украины

Зеленский доволен не всем, что сделал за год на посту президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доволен не всем, что сделал за год своей работы на посту главы государства, но рейтинг в 75% говорит об отношении к нему людей.

Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая прошлого года.

"Я за рейтингами не гонюсь, потому что хочу, чтобы они были справедливыми, чтобы посмотреть, как народ ко мне относится и заслуживаю ли я быть слугой народа, заслуживаю ли я быть президентом. Для меня это очень важно… Доволен ли я тем, что сделал? Нет", - заявил Зеленский в среду на пресс-конференции.

По словам украинского президента, сейчас его рейтинг около 40-50%. Зеленский добавил, что, согласно опросу, если бы он вновь вышел во второй тур с любым кандидатом, то за него проголосовали бы 75% граждан. "Я думаю, что это ответ, как народ ко мне относится. В этом смысле, не относительно рейтингов, по поводу отношения людей ко мне я спокоен", - сказал он.

# В мире
По материалам: ria.ru

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