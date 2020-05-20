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Зеленский сменил начальника центра спецопераций СБУ

Зеленский сменил начальника центра спецопераций СБУ
Президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ Александра Устименко и назначил вместо него Сергея Дусика. Об этом говорится в указах №187 и №188, подписанных во вторник, 19 мая.

Уволенный Устименко занимал эту должность с марта 2015 года. Ранее он был командиром штурмовой группы спецназа Альфа.

Дусик, по информации СМИ, был командиром днепропетровского подразделения Альфы.
Напомним, на прошлой неделе Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ. В частности, он назначил первым заместителем председателя Службы безопасности Украины Василия Малыша.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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