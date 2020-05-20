Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Жена Плющенко высказалась о Тутберидзе

Жена Плющенко высказалась о Тутберидзе

Продюсер Яна Рудковская в беседе с Ксенией Собчак дала положительную характеристику тренеру Этери Тутберидзе.

Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко поставила спортивного специалиста на один уровень с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.

Я считаю, что Этери Тутберидзе — это современная версия Татьяны Тарасовой. Это действительно очень хорошего уровня тренер.

Ранее от Тутберидзе к Плющенко перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Тарасова, комментируя трансфер, указала на высокую ответственность "перед всем миром", которую взял на себя новый тренер.

"Думаю, Женя отдает себе отчет в том, что делает, он не глупый человек. Он взял на себя огромную ответственность перед всем миром. В его случае — пан или пропал", — сказала Тарасова, не рискнув прогнозировать итог сотрудничества Плющенко и Трусовой.

Под началом Тутберидзе продолжают заниматься действующая олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка России Анна Щербакова и чемпионка Европы Алёна Косторная. Также тренер работает с победительницей юниорского чемпионата мира 2020 года Камилой Валиевой.

15 мая Федерация фигурного катания России представила состав сборной на сезон 2020/21.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Итальянка выиграла в лотерею картину Пикассо, купив билет за сто евро
Итальянка выиграла в лотерею картину Пикассо, купив билет за сто евро
США заподозрили главу ВОЗ в «тесных связях» с Китаем
США заподозрили главу ВОЗ в «тесных связях» с Китаем
Биолаборатории США не помогли Армении обуздать Covid-19 — СМИ
Биолаборатории США не помогли Армении обуздать Covid-19 — СМИ
Мединский ответил на слова немецких журналистов о "советских оккупантах"
Мединский ответил на слова немецких журналистов о "советских
Россияне начали оформлять обещанные Путиным выплаты на детей
Россияне начали оформлять обещанные Путиным выплаты на детей
Жена Плющенко высказалась о Тутберидзе
Жена Плющенко высказалась о Тутберидзе
Цветочное платье из фильма "Солнцестояние" продали на аукционе
Цветочное платье из фильма "Солнцестояние" продали на аукционе
Рудковская рассказала о заработке десятков миллионов рублей в Instagram
Рудковская рассказала о заработке десятков миллионов рублей в
Лавров пообещал главе МИД Израиля содействовать диалогу с Палестиной
Лавров пообещал главе МИД Израиля содействовать диалогу с Палестиной
В ЕС зреет "гастропатриотизм": Россия выступает примером для Европы
В ЕС зреет "гастропатриотизм": Россия выступает примером для Европы
Мишустин назначил нового заместителя руководителя Роскомнадзора
Мишустин назначил нового заместителя руководителя Роскомнадзора
Минниханов опять идет в президенты — при поддержке Путина
Минниханов опять идет в президенты — при поддержке Путина

Топ на сегодня

Голикова оценила ситуацию с реализацией нацпроектов в условиях COVID-19
Голикова оценила ситуацию с реализацией нацпроектов в условиях
Производитель загоревшихся аппаратов ИВЛ заявил о нападках журналистов
Производитель загоревшихся аппаратов ИВЛ заявил о нападках журналистов
Зеленский доволен не всем, что сделал за год на посту президента Украины
Зеленский доволен не всем, что сделал за год на посту президента
Смертность из-за коронавируса в Бразилии побила рекорд
Смертность из-за коронавируса в Бразилии побила рекорд
Приключения впереди. Зеленский: команду Порошенко ждет много приговоров
Приключения впереди. Зеленский: команду Порошенко ждет много

Еще по теме

Плющенко прокомментировал конфликт с Тутберидзе
Туктамышева: тренер Орсер – хороший вариант для Медведевой
Фигуристка Серафима Саханович перешла тренироваться к Евгению Плющенко
«Кто это роток открыл? Дайте лупу»: Евгений Плющенко раскритиковал хореографа из команды Тутберидзе