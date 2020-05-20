Жена Плющенко высказалась о Тутберидзе

Вадим Карасев

Продюсер Яна Рудковская в беседе с Ксенией Собчак дала положительную характеристику тренеру Этери Тутберидзе.

Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко поставила спортивного специалиста на один уровень с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.

Я считаю, что Этери Тутберидзе — это современная версия Татьяны Тарасовой. Это действительно очень хорошего уровня тренер.

Ранее от Тутберидзе к Плющенко перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Тарасова, комментируя трансфер, указала на высокую ответственность "перед всем миром", которую взял на себя новый тренер.

"Думаю, Женя отдает себе отчет в том, что делает, он не глупый человек. Он взял на себя огромную ответственность перед всем миром. В его случае — пан или пропал", — сказала Тарасова, не рискнув прогнозировать итог сотрудничества Плющенко и Трусовой.

Под началом Тутберидзе продолжают заниматься действующая олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка России Анна Щербакова и чемпионка Европы Алёна Косторная. Также тренер работает с победительницей юниорского чемпионата мира 2020 года Камилой Валиевой.

15 мая Федерация фигурного катания России представила состав сборной на сезон 2020/21.