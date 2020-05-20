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Жена потребует от сбрившего брови Джигана половину доходов

Жена потребует от сбрившего брови Джигана половину доходовФото: @iamgeegun

Жена рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) Оксана Самойлова потребует от него половину доходов. Об этом сообщает StarHit.

«Адвокат Оксаны будет добиваться, чтобы алименты Дениса на содержание детей составили максимальные 50 процентов», — рассказали в суде. Там пояснили, что в заявлении от блогерши отсутствует информация, связанная с разделом имущества.

О том, что Самойлова собирается развестись со сбрившим брови и попавшим в американский реабилитационный центр музыкантом, стало известно в марте. По ее словам, она решилась на такой шаг из-за измен мужа и его психического состояния.

9 марта Джиган во время пребывания в США записал видеообращение, в котором рассказал, что находится в «психушке», где его лечат и хорошо кормят. Позднее сообщалось, что его отправили в элитную клинику в Подмосковье, где он прошел курс лечения от наркозависимости.

В беседе с рэпером Тимати Джиган рассказал, что за три недели ему сделали 90 капельниц. Он утверждал, что его неадекватное поведение было вызвано тем, что в Майами ему дали вместо марихуаны неизвестное вещество, после которого «не возвращаются».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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