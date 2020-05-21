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Акционеры "Самолета" проголосовали против допэмиссии акций для IPO

Акционеры "Самолета" проголосовали против допэмиссии акций для IPO
Акционеры девелоперской группы "Самолет" 21 мая проголосовали против размещения дополнительных обыкновенных акций, говорится в сообщении компании.

Ранее "Самолет" собирался провести допэмиссию акций для первичного размещения на рынке (IPO), но позднее отказался от этой идеи.

Как ранее рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе компании, девелопер планирует утвердить новый проспект допэмиссии в ближайшие 2,5 месяца, однако не планирует IPO до осени.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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