Акционеры "Самолета" проголосовали против допэмиссии акций для IPO

Алексей Вольцев

Акционеры девелоперской группы "Самолет" 21 мая проголосовали против размещения дополнительных обыкновенных акций, говорится в сообщении компании.

Ранее "Самолет" собирался провести допэмиссию акций для первичного размещения на рынке (IPO), но позднее отказался от этой идеи.

Как ранее рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе компании, девелопер планирует утвердить новый проспект допэмиссии в ближайшие 2,5 месяца, однако не планирует IPO до осени.