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Алена Гаврилова впервые высказалась о расставании с Эмином Агаларовым и о том, с кем осталась их дочь

Алена Гаврилова впервые высказалась о расставании с Эмином Агаларовым и о том, с кем осталась их дочь

На прошлой неделе российские СМИ сообщили о расставании 40-летнего Эмина Агаларова и 32-летней Алены Гавриловой — о разрыве с женой певец и бизнесмен написал в инстаграме, где опубликовал свадебную фотографию, сделанную два года назад. Его супруга не стала комментировать новость, попросив всех дать ей время прийти в себя. С тех пор она замолчала в соцсети, а Эмин тем временем делился с фолловерами кадрами своей годовалой дочери Афины.

Дочка осталась с папой… Видимо поэтому Алене так тяжело,— написал один из интернет-пользователей в инстаграме Гавриловой.


Алена Гаврилова и Эмин Агаларов

Не пишите глупости, пожалуйста. Я не собираюсь выставлять фото с дочерью, для того чтобы все знали, что она живет со мной! Это факт! Мы разошлись! Выставлять ничего не хочу и не собираюсь! Разговор закончен! Всем удачи! Это тема на моей странице закрыта теперь навсегда,— сразу ответила она.


Алена Гаврилова с дочерью АфинойАфина — единственный общий ребенок Гавриловой и Агаларова. У каждого из них есть еще дети от предыдущих отношений. У Эмина растут двое сыновей от брака с дочерью президента Азербайджана Лейлы Алиевой. После развода с Эмином она удочерила девочку, которую Эмин тоже помогает воспитывать. У Алены Гавриловой есть сын от предпринимателя Рустама Тарико, с которым у нее были длительные отношения.


Эмин Агаларов с сыновьями и Аленой Гавриловой


Эмин Агаларов с дочерью Афиной
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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