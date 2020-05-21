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"АнтиКоломойский" закон направлен на подпись Зеленскому

"АнтиКоломойский" закон направлен на подпись Зеленскому
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", который сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации банков, и передал его на подпись президенту.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Так, в карточке соответствующего законопроекта №2571-д указано, что 21 мая закон возвращен с подписью председателя Верховной Рады и направлен на подпись президенту.
Напомним, Верховная Рада на заседании 13 марта приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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