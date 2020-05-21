"АнтиКоломойский" закон направлен на подпись Зеленскому

Влада Некрасова

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", который сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации банков, и передал его на подпись президенту.Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.Так, в карточке соответствующего законопроекта №2571-д указано, что 21 мая закон возвращен с подписью председателя Верховной Рады и направлен на подпись президенту.Напомним, Верховная Рада на заседании 13 марта приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.