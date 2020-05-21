Археологи нашли три загадочные комнаты около Стены Плача в Иерусалиме
Их возраст предположительно составляет 1400 лет.
"В начале мы были сильно разочарованы, поскольку под мозаичным полом наткнулись на скалистый слой и подумали, что ниже следов деятельности человека уже нет, но потом нашли три комнаты, высеченные в скале. Между собой они соединены лестницами", — рассказал Барак Монникендам-Гивон, один из руководителей раскопок в Управлении древностей Израиля.
Пока точно не установлено, для чего они были предназначены. Украшены они арками, скульптурными изображениями, мозаикой и содержат ниши для масляных ламп. По словам археолога, это могли быть кладовые для священнослужителей или паломников либо кухни и трапезные.
"Мы обнаружили здесь кухонную утварь, масляные лампы, а также сосуды для хранения пшеницы, ячменя или оливкового масла", — рассказал археолог.
По всей видимости, эти комнаты не имели "непосредственной связи" с Вторым Храмом, разрушенным римлянами в 70-м году н.э., от которого осталась только Западная стена или Стена Плача.
Раскопки ведутся с целью создать подземное выставочное пространство, в котором будут представлены материальные предметы разных эпох, обнаруженные в этом священном месте.
“Мы собираемся провести масштабные раскопки под Стеной Плача. Наша идея заключается в том, чтобы отделить культовое пространство, где люди молятся, от павильона с археологическими находками под землей для туристов", — пояснил Барак Монникендам-Гивон.