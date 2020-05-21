Авиации разрешили экспериментировать на чиновниках
Тема: Какие законы вступают в силу
С 21 мая 2020 года в России разрешена коммерческая эксплуатация экспериментальных воздушных судов для перевозки по служебным заданиям госслужащих, работников авиационной промышленности и Роскосмоса.
Вступило в силу соответствующее постановление кабинета министров от 11 мая 2020 года № 653 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 1999 г. № 862».
Предприятия экспериментальной авиации также вправе использовать свою технику для перевозки на договорной основе почты или иных грузов, для летных проверок наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи.
Порядок допуска экспериментальных летательных аппаратов к коммерческой деятельности разработает Минпромторг России по согласованию с другими заинтересованными ведомствами.
Кроме того, постановлением уточняется, что федеральным органам власти и госкорпорации «Роскосмос», в ведении которых находится государственная авиатехника, по-прежнему разрешено использовать ее для нерегулярных коммерческих перевозок пассажиров и грузов при одном условии — соблюдении требований воздушного законодательства Российской Федерации.
Правила допуска крылатой госсобственности в коммерческий сектор определит Минобороны РФ по согласованию с Роскосмосом и другими заинтересованными ведомствами.
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