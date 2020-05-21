Авитаминоз, упадок сил или энергетическое голодание? Разбираемся в себе

Вадим Карасев

Бывает, что без всякой внешней причины человек теряет мотивацию и энергию. Эксперты расскажут вам о том, почему это происходит и как избежать упадка сил, потери удачи и настроения.

Эмоциональное здоровье и энергетика тесно связаны друг с другом. Следуйте десяти правилам, чтобы всегда оставаться на высоте и быть активными, позитивными и воодушевленными. Обращайте внимание на факторы, о которых пойдет речь далее, чтобы всегда знать о причинах ваших проблем и о путях их разрешения.

Недостаток витаминов

Многие слышали о том, что витамины играют важнейшую роль в формировании хорошего настроения и крепкого здоровья человека. Недостаток витаминов может появляться из-за неправильного питания и множества других факторов. Если у человека действительно диагностируют авитаминоз, то сидеть сложа руки ему нельзя.

Самое главное — не заниматься самолечением. Эксперты в этой области и даже простые терапевты подскажут, какой курс витаминов нужно пропить, чтобы чувствовать себя лучше. Существует большая вероятность того, что причина ваших усталости, вялости и энергетического упадка именно в этом.

Хроническая усталость и недостаток сна

Бывает так, что человек очень много работает и плохо спит. Это неминуемо сказывается на состоянии здоровья и настроении. Два этих фактора приводят к тому, что обычная усталость переходит в хроническую. Один из ее главных признаков — это ощущение сонливости и разбитости при, вроде бы, своевременном отходе ко сну.

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не забывать об отдыхе — каждый час, каждый день, каждую неделю. Нужно отдыхать хотя бы пять минут в час, работать не более 8-10 часов в день, а также помнить о необходимости отпуска, периодической смены обстановки. Ранее мы рассказывали о том, как режим дня влияет на биополе и настроение человека. Человеку, у которого нарушен режим, нужно срочно его восстанавливать. Сделать это можно за пару недель, ложась и вставая в правильное время. За этот период состояние организма придет в норму.

Постоянные стресс и тревога

Долговременное пребывание в состоянии стресса, вызванном работой, неполадками в отношениях, неурядицами в семье, — это большая нагрузка на организм. Проблемы психологического и физического характера, вызванные стрессом, тревогой и переживаниями, оставляют негативный след на любом человеке.

Необходимо обходить стороной все, что приносит вам негатив и заставляет переживать. Это могут быть не только места и события, но и люди. Например, речь может идти об энергетических вампирах. Используйте специальные обереги, чтобы защититься от их влияния. Если человеку постоянно плохо, ему стоит проверить свое окружение на предмет наличия таких людей.

Эмоциональная подавленность и неуверенность в себе

Известно, что если человек подавлен и в его сознании преобладают негативные программы, то он вряд ли будет счастлив и успешен в любви, в делах и в работе. В таком случае эксперты рекомендуют пользоваться специальными медитациями, которые очистят разум от подобного «мусора».

Эмоциональная стабильность и наличие оптимизма — это главные условия счастливой жизни для любого из нас. Помните: все то, что окружает вас в жизни, исходит из глубин вашего сознания.

Заболевания

Человек может ощущать упадок сил и потерю удачи даже из-за простой простуды, не говоря уже о более серьезных заболеваниях. Необходимо понять, все ли в порядке со здоровьем, чтобы делать какие-то выводы и разрабатывать планы избавления от проблем.

Возможно, у человека последнюю неделю болят ноги или спина на погоду, а он все списывает на токсичное окружение, проблемы на работе. Когда у нас что-то болит, мы подавлены. Это нормально, и если нет возможности это исправить сию минуту, не падайте духом. При правильном лечении большинство болезней проходит без следа, а вместе с ними уходит и энергетический упадок.

Магнитные бури

Еще одна причина упадка сил, о которой многие забывают, — магнитные возбуждения. Старайтесь следить за прогнозами магнитных бурь, о которых мы рассказываем в лунном календаре.

Если вы узнаете, что Солнце вызвало магнитную бурю, старайтесь в эти дни не перегружать себя физической работой и быть осторожнее во всем, даже если вы здоровы как бык. Метеочувствительным людям эксперты советуют быть вдвойне внимательными, когда Солнце активно.