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Более девяти миллионов семей подали заявления на выплаты на детей

Более девяти миллионов семей подали заявления на выплаты на детей
Более 9 миллионов семей подали заявления на выплаты на 13,2 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда РФ.

В министерстве напомнили, что подать заявку на оформление единовременной выплаты можно на портале госуслуг или в отделениях Пенсионного фонда.

"Более 9 миллионов семей уже подали заявления на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. В общей сложности заявления поданы на выплату на 13,2 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет. Выплаты начнутся с 1 июня. Заявление на получение средств можно подать до 1 октября", - сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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