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Бузова сможет заниматься телемедициной, имплантацией волос и продавать таблетки для кошек под брендом Buzhealth

Бузова сможет заниматься телемедициной, имплантацией волос и продавать таблетки для кошек под брендом Buzhealth

Продюсерский центр Ольги Бузовой Archer Music Production's намерен зарегистрировать бренд Buzhealth, сообщает Агентство городских новостей "Москва". Под ним можно будет заниматься телемедициной, имплантацией волос и продавать таблетки для кошек.

Archer Music Production's подал соответствующую заявку в Роспатент. Согласно документу, который оказался у журналистов, данный товарный знак позволит оказывать медицинскую помощь и осуществлять продажу гигиенических, медицинских и ветеринарных препаратов.

Под брендом Buzhealth также можно будет проводить массаж и медицинские консультации, осуществлять имплантацию волос, заниматься телемедициной, хиропрактикой, нетрадиционной медициной и маникюром.

Кроме того, товарный знак позволит выпускать и продавать мобильные приложения для смартфонов, ПО и различные электронные устройства. 

Журналистам пока не удалось получить комментарий директора звезды "Дома-2" Арама Арчера, являющегося руководителем Archer Music Production's. Как отмечается, также данный продюсерский центр собирается зарегистрировать бренды Buzsongs и Buzwallet.

Как писал NEWSTES, ранее Инстасамка обвинила Ольгу Бузову в том, что она якобы изменила своим принципам, начав встречаться с блогером Давидом Манукяном.

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По материалам: uposters.ru

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