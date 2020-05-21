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Бывшего мужа Лолиты госпитализировали с тяжелыми травмами, ему может понадобиться пластика

Бывшего мужа Лолиты госпитализировали с тяжелыми травмами, ему может понадобиться пластика

45-летний Дмитрий Иванов оказался в одной из столичных клиник. Тренеру по сквошу и бывшему супругу Лолиты Милявской может понадобиться пластика из-за полученных травм, сообщает Starhit.

Дмитрий Иванов попал в больницу на севере Москвы еще несколько дней назад. Мужчина поступил в клинику поздней ночью, у него были обнаружены многочисленные травмы, в том числе и головы.

В настоящее время медики решают, какое лечение будет наиболее эффективным. Возможно, Дмитрию Иванову понадобится помощь пластического или челюстно-лицевого хирургов.

Как отмечает источник, у случившегося с бывшим мужем Лолиты существует две противоречивых версии. "По одной из них он попал в ДТП на дороге, по другой — стал участником потасовки", - цитируют СМИ инсайдера.

Первой навестить Дмитрий Иванова приехала Ольга Кулиева. Новая возлюбленная тренера по сквошу наведалась к нему уже утром следующего дня.

На данный момент врачи оценивают состояние Дмитрия Иванова как удовлетворительное. Как отмечается, мужчина расположился в отдельной палате, и увидеть его смогут лишь самые близкие.

Тренер по сквошу ранее раскрыл в эфире шоу "Мужское и женское" на Первом канале, как его чувства к Лолите Милявской стали угасать. Как выяснилось, первые конфликты начались во время празднования Нового года-2019. По словам Дмитрия Иванова, тогда Лолита выпила слишком много алкогольных напитков еще до наступления Нового года, что взбесило его.

"В бой курантов мы просто орали друг на друга. Я понял, что, наверное, это и есть конец отношений", - сказал тренер по сквошу.

Дмитрий Иванов пожаловался, что его интимная жизнь с певицей была не столь активной, как ему того хотелось бы.

"Секса не было, когда мы расходились. Наверное, многие пары живут и без этого. Но мне, как молодому мужику, он был необходим, а Лолита в таком возрасте, что секс ей не нужен", - цитирует Дмитрия Иванова издание Lisa.ru.

Как писал NEWSTES, ранее Лолита призналась, что 40 лет ходила без лифчика.

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По материалам: uposters.ru

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