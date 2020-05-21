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Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию

Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализациюФото: страница Дмитрия Иванова в Facebook

Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подтвердил свою госпитализацию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

«Я не могу сейчас это комментировать. Не беспокойтесь, все нормально. Я вообще сейчас не могу говорить. Могу только написать», — рассказал экс-супруг певицы. Он пояснил, что врачи запретили ему много разговаривать.

Уточняется, что Иванов попал в больницу с различными травмами. Следователи предполагают, что экс-супруг артистки мог попасть в ДТП. По другой версии, на него напали неизвестные.

4 июля 2019 года Лолита в соцсетях объявила, что рассталась с мужем, поскольку супруги долгое время оставались равнодушными друг к другу. Она пожелала Иванову всего лучшего и заверила подписчиков, что уже не переживает из-за произошедшего. Иванов — пятый муж Лолиты Милявской. Они поженились в марте 2010 года.

В апреле Дмитрий Иванов после окончательного развода с певицей подал на нее заявление в полицию. Он пояснил, что адвокат звезды Сергей Жорин требовал в суде признать их брак фиктивным, однако сделать это не удалось. В связи с этим бывший супруг исполнительницы обратился в полицию, пояснив, что Лолита должна ответить за свои слова. Иванов напомнил, что его обвиняли и в попытках отравить певицу.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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