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"Чье это лицо?": В Сети обсуждают загадочную фотографию Дженнифер Лопес

"Чье это лицо?": В Сети обсуждают загадочную фотографию Дженнифер Лопес
. Певица и актриса Дженнифер Лопес разместила в инстаграме серию фотографий в своем домашнем спортзале, на которых демонстрирует отличную фигуру. Но внимательные пользователи заметили на одном из кадров кое-что зловещее, сообщает Daily Mail.

На первом снимке, на заднем плане в зеркале отражается загадочный мужчина то ли в защитной маске на лице, то ли ему просто замотали рот, чтобы он не кричал. Его можно как следует рассмотреть, если приблизить фотографию.

Многих напугал незнакомец на фотографии, поэтому пользователи стали спрашивать, кто же скрывается в доме суперзвезды?


"Чье это лицо?" – поинтересовалась @ebrupolatofficial.

"Кто этот связанный парень?" – прокомментировала @harryrai22.

"Напоминает какого-то персонажа из сериала "Сверхъестественное", – считает @sarahpesso.

"Выглядит жутковато", – написал @mini_laken.


"За тобой действительно кто-то наблюдает, причем он явно напуган", – заявила @j.camille1111.

"Почему он кричит?"– уточнила @shineyourlight111.

Некоторые выдвинули фантастическую версию, что Дженнифер Лопес взяла кого-то в заложники (возможно, ребенка или подростка) и не исключили, что здесь замешано что-то паранормальное.

В Daily Mail считают, что в кадр попал тренер исполнительницы, который делал приседания прямо за окном. По крайней мере, это хоть как-то объясняет его необычную позу и напряжение на лице.


Певица никак не прокомментировала эту ситуацию.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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