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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило пять миллионов

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило пять миллионовФото: Globallookpress.com

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило пять миллионов. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.

Согласно его информации, на 21 мая 0:50 по московскому времени на планете заражены 5 058 715 человек. Также сообщается о 328 186 умерших и о более чем двух миллионах излечившихся.

При этом активными остаются 2,7 миллиона случаев заражений. Из них 2,68 миллиона пациентов (98 процентов) находятся в состоянии средней тяжести, еще 45 769 пациентов — в критическом.

Однако, согласно данным проекта университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся пока только приближается к пяти миллионам и составляет на это же время 4 966 006. Самыми пострадавшими странами остаются США (1 547 353 зараженных), Россия (308 705) и Бразилия (271 628). Также в пятерку стран с наибольшим числом инфицированных входят Великобритания (249 616) и Испания (232 555).

Ранее в ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович предостерегла страны от необдуманного смягчения карантина и добавила, что выход ситуации из-под контроля может грозить ростом смертности.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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