Что Меган Маркл и принц Гарри подарили друг другу на вторую годовщину брака

Вадим Карасев

На этой неделе 38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри отметили вторую годовщину со дня своей свадьбы, и этот праздник получился по-настоящему личным. Находясь в своем новом доме в Лос-Анджелесе, герцог и герцогиня Сассекские отменили все деловые звонки и видеочаты. И как всегда, инсайдеры из окружения пары, не оставили прессу без подробностей того особенного дня.Меган сделала для Гарри открытку и от руки написала красивый и сентиментальный текст, постаравшись выразить в словах свою любовь. А Гарри удивил ее огромным букетом роз и кольцом,— рассказал источник из окружения супругов об их подарках друг другу на вторую годовщину.





Меган Маркл и принц Гарри

В этом году пара впервые отмечала эту семейную дату вдали от Англии: несколько месяцев назад герцог и герцогиня приняли решение отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и переехать в США.

Самым важным для них стало то, что они смогли наслаждаться обществом друг друга без каких-либо помех со стороны,

— рассказал о новой жизни пары инсайдер.

И если вторую годовщину брака Меган и Гарри отметили без гостей, то за их свадьбой два года назад наблюдали почти два миллиарда человек по всему миру. На венчании в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке присутствовало порядка 600 человек.





Принц Гарри и Меган Маркл в день свадьбы







