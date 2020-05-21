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Что пишут в Телеграме: 20 мая

Что пишут в Телеграме: 20 мая

Ruposters собрал посты популярных Telegram-каналов о примечательных событиях, произошедших в мире 20 мая.

В Москве впервые число выздоровевших от COVID-19 превысило число заболевших, причем превысило сразу в 2 раза, сообщает канал "Суеверная демократия". Сергей Собянин поблагодарил за такой результат и медиков, и москвичей, придерживающихся противовирусных ограничений. Положительная тенденция говорит о скором возвращении столицы к нормальной жизни.

Из Швеции, напротив, приходят тревожные новости на тему коронавируса, сообщает канал "Открытый мир". Там за последнюю неделю зафиксирован рекордный уровень смертности от COVID-19 — 6,4 на 1 млн населения. Всего в стране с населением порядка 10 млн человек умерло 3500 пациентов, тогда как в соседних Норвегии, Дании и Финляндии, где проживают около 5 млн человек, умерло лишь 550, 230 и 300 ковид-положительных пациентов соответственно. Швеция не стала вводить строгий коронавирусный карантин.

Владимир Путин поддержал выдвижение Рустама Минниханова в качестве кандидата на должность главы Татарстана, сообщает канал "Раньше всех. Ну почти". Президент отметил высокую результативность работы руководителя республики.

Канал "Без комментариев" приводит реакцию президента Украины Владимира Зеленского на публикацию переговоров его предшественника Петра Порошенко с Джо Байденом, из-за которых на экс-президента открыли дело о госизмене.

Я уверен, что все это впереди, представителей прошлой власти ждет много разных приключений и приговоров.

Пресс-конференция Зеленского запомнилась еще одним примечательным моментом, на который обратил внимание канал "Медиатехнолог". Главу государства неоднократно перебивала его пресс-секретарь Юлия Мендель.

Объемы промышленного производства в США показали крупнейшее падение за 100 лет — сразу на 13,7%, сообщает канал "Рука рынка". Последний раз схожий результат был зафиксирован в первые годы после Второй мировой.

Руководство Тульской областной больницы решило наказать за находчивость медсестру, которая не захотела потеть в защитном костюме и надела под него купальник. Костюм оказался прозрачным, пациенты возмутились наготой, медсестра получила выговор, сообщает канал "Новости. Как есть".

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По материалам: uposters.ru

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