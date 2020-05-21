Что смотреть онлайн 21 мая. Расписание трансляций

Лидия Мартынова

Утро

Сегодня в Метрополитен-опере поет Дмитрий Хворостовский, на пушкинском фестивале в Пскове представляют "Мастера и Маргариту" на шведском, а в театре Вахтангова показывают запись "Милого Лжеца". Что еще интересного сегодня в Сети — в подборке РИА Новости.

С 2:30 (21 мая) до 1:30 (22 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна запись 2012 года "Бала-маскарада" Джузеппе Верди. Постановка Дэвида Олдена, дирижер Фабио Луизи. В ролях: Сондра Радвановски, Дмитрий Хворостовский, Кэтлин Ким, Стефани Блайт, Марсело Альварес.

начнется трансляцияпо повести Александра Латкина. Постановка Анны-Ксении Вишневской.

В 11:00 Владимирский театр кукол приглашает на спектакль "Сладкая ловушка". Постановка Никиты Шмитько.