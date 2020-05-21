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ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам

ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
ЦИК РФ разрешил избиркомам использовать ранее замороженные средства для подготовки к всероссийскому голосованию по поправкам в конституцию, следует из постановления на сайте ЦИК.

Постановление принято "в целях обеспечения подготовительных мероприятий к возобновлению действий по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации".

# Политика
По материалам: ria.ru

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