ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам

Алексей Вольцев

ЦИК РФ разрешил избиркомам использовать ранее замороженные средства для подготовки к всероссийскому голосованию по поправкам в конституцию, следует из постановления на сайте ЦИК.

Постановление принято "в целях обеспечения подготовительных мероприятий к возобновлению действий по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации".