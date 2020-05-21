День вышиванки: Google напомнил о празднике ярким дудлом

Лидия Мартынова

Ежегодно в третий четверг мая в Украине отмечают день вышиванки. В этом году праздник приходится на 21 мая. К этой дате Google приурочил яркий дудл. Недавно Google поздравил с днем матери дудлом-игрушкой.

Праздник основали студенты Черновицкого национального университета весной 2006 года. Студентка Леся Воронюк, увидев своего сокурсника Игоря Житарюка в вышитой сорочке, предложила всем в университете прийти на занятия в вышиванках.

Сначала ее поддержало всего несколько десятков человек, но вскоре праздник стал всеукраинским.

Для наших предков вышиванка была не только праздничной одеждой, но и оберегом. Орнамент, который наносили на рубашку, содержал в себе определенные символы, которые должны были защитить того, кто ее носит, от злых духов и несчастий. Вышивку наносили на рукава и воротник так, чтобы она касались тела. Считалось также, что на обратной стороне вышивки не должно быть узелков, поскольку они могут принести несчастья.

Орнаменты и стиль вышивки, фасоны вышиванок в разных регионах Украины отличаются.

День вышиванки отмечается не только в Украине. Некоторые украинцы, которые временно или постоянно живут в других странах, также в этот день с удовольствием надевают вышитую рубаху. Этот праздник призван напомнить об истории страны, ее обычаях и традициях.

«ФАКТЫ» собрали поздравления в открытках с Днем вышиванки.