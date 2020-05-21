Депутат Новиков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

Алексей Вольцев

Проанонсированный выход США из Договора по открытому небу лишний раз показывает, что Дональд Трамп хочет навязать остальному миру повестку, выгодную только Вашингтону. Такое мнение «Парламентской газете» высказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Американский президент Дональд Трамп объявил 21 мая, что США выйдут из Договора по открытому небу, но его возобновление возможно.

«Трамп намерен сформировать такие правила игры, при которых Вашингтон всегда будет оказываться в плюсе, независимо от того, имеет ли он дело с оппонентами, конкурентами или теми, кто долгие годы был союзником США. Что касается Договора по открытому небу, то ситуация с ним полностью укладывается в нынешнюю линию американской администрации, а слова Трампа о том, что в дальнейшем мы можем выйти на новое соглашение, подчёркивают, что его намерены писать ребята из Белого дома», — сказал Новиков.

По его мнению, под угрозой находятся очень важные договорённости, в том числе те, которые касаются ограничений вооружений. «Всё это делает мир менее стабильным. Поступки Трампа связаны с желанием определить новые правила. Это хорошо видно на отношениях Вашингтона с традиционными союзниками. Солидарность трещит по швам даже со странами, входящими в блок НАТО, где взаимопонимание было достаточно высоким, а европейские и американские лидеры вместе определяли зоны влияния в современном мире», — подчеркнул депутат.

В Вашингтоне ранее заявляли, что Москва нарушила договор, отозвав разрешение на пролёт американо-канадской миссии в сентябре 2019 года. Россия отвергла эти обвинения и указала на нарушения со стороны США. В частности, в 2016 году Вашингтон не обеспечил безопасное прибытие российского самолёта, отказавшись предоставить необходимое количество промежуточных аэродромов.