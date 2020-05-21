Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Десятки миллионов европейцев останутся без работы

Десятки миллионов европейцев останутся без работыФото: Yara Nardi / Reuters

Десятки миллионов человек в 27 странах Евросоюза находятся в условиях частичной занятости и могут остаться без работы в ближайшие месяцы. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам занятости и социальным правам Николя Шмит на видеобрифинге в Брюсселе, пишет ТАСС.

Увольнения грозят 30 миллионам человек, из-за этого безработица в ЕС может увеличиться более чем в три раза по сравнению с февралем 2020 года. Тогда в Евросоюзе насчитывалось 14,1 миллиона безработных. Сложная ситуация складывается с занятостью молодежи, в некоторых странах ЕС безработица в этой социальной группе достигает 50 процентов.

C 1 июня должна заработать программа Еврокомиссии SURE. Она направлена на привлечение 100 миллиардов евро кредитных средств. Деньги предоставят работодателям в виде льготных займов, чтобы мотивировать их сохранять рабочие места.

В конце апреля Европейская комиссия подготовила план на два триллиона евро по выводу ЕС из экономического кризиса на фоне пандемии. Кроме того, Германия и Франция разработали программу спасения Европы на 500 миллиардов евро.

По прогнозу Всемирного банка, из-за коронавируса в условиях крайней нищеты в мире будут вынуждены жить порядка 60 миллионов человек.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Сын Виктора Цоя захотел зарегистрировать бренд «Кино»
Сын Виктора Цоя захотел зарегистрировать бренд «Кино»
В ГД оценили проект отказа от контрсанкций при закупке дефицитных товаров
В ГД оценили проект отказа от контрсанкций при закупке дефицитных
Германия вывела «Северный поток» из-под газовой директивы ЕС
Германия вывела «Северный поток» из-под газовой директивы ЕС
В Москве умерли еще 68 человек с коронавирусом
В Москве умерли еще 68 человек с коронавирусом
ПНС Ливии объяснило отказ от перемирия, назвав его попыткой спасти Хафтара
ПНС Ливии объяснило отказ от перемирия, назвав его попыткой спасти
Десятки миллионов европейцев останутся без работы
Десятки миллионов европейцев останутся без работы
Умер актер и режиссер Владимир Голуб
Умер актер и режиссер Владимир Голуб
Видео о вреде феминизма и строительстве патриархата возмутили мужчин
Видео о вреде феминизма и строительстве патриархата возмутили мужчин
Особые правила. ФРГ освободила "Северный поток" от директивы ЕС по газу
Особые правила. ФРГ освободила "Северный поток" от директивы ЕС по
Что Меган Маркл и принц Гарри подарили друг другу на вторую годовщину брака
Что Меган Маркл и принц Гарри подарили друг другу на вторую годовщину
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило пять миллионов
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило пять миллионов
Кабмин обсудит исполнение федерального бюджета за 2019 год
Кабмин обсудит исполнение федерального бюджета за 2019 год

Топ на сегодня

Производитель загоревшихся аппаратов ИВЛ заявил о нападках журналистов
Производитель загоревшихся аппаратов ИВЛ заявил о нападках журналистов
Голикова оценила ситуацию с реализацией нацпроектов в условиях COVID-19
Голикова оценила ситуацию с реализацией нацпроектов в условиях
Зеленский доволен не всем, что сделал за год на посту президента Украины
Зеленский доволен не всем, что сделал за год на посту президента
Смертность из-за коронавируса в Бразилии побила рекорд
Смертность из-за коронавируса в Бразилии побила рекорд
Приключения впереди. Зеленский: команду Порошенко ждет много приговоров
Приключения впереди. Зеленский: команду Порошенко ждет много

Еще по теме

Безработица в России увеличилась на семь процентов
Голодец отметила рост нерегистрируемой безработицы в стране
Эксперты: рост занятости может обеспечить жилищное строительство
Минтруд: число безработных вырастет до 1,2 млн человек