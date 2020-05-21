"Добро пожаловать в Чечню": вышел трейлер документального фильма HBO о преследовании геев в республике

Вадим Карасев

Несколько часов назад американский канал HBO представил первый трейлер документального фильма под названием "Добро пожаловать в Чечню" (Welcome To Chechnya), который рассказывает о преследовании представителей ЛГБТ-сообщества на территории кавказской республики. Премьера документалки, режиссером которой выступил Дэвид Франс, назначена на 30 июня.





В фильме рассказываются истории представителей ЛГБТ-сообщества, которые пытаются уехать из Чечни, чтобы избежать гонений и пыток со стороны властей. Героями также стали сотрудник "Российской ЛГБТ-сети" Давид Истеев и директор Московского комьюнити-центра для ЛГБТ-инициатив Ольга Баранова, которые помогают гонимым тайно покинуть родную республику.

В трейлере несколько раз мелькает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В одном из отрывков он отвечает на вопрос журналиста о слухах по поводу преследования и пыток над представителями ЛГБТ-коммьюнити, которые проводятся на территории Чечни.

Это ерунда! У нас таких людей нет,

— с улыбкой на лице отвечает Кадыров.





Рамзан Кадыров в фильме "Добро пожаловать в Чечню"





Кадр из фильма "Добро пожаловать в Чечню"









Премьера "Добро пожаловать в Чечню" состоялась в январе 2020 года на кинофестивале "Сандэнс" в штате Юта, а в феврале документалка получила приз зрительских симпатий на Берлинском кинофестивале. Дэвид Франс, который снял "Добро пожаловать в Чечню", в 2012 году был номинирован на премию "Оскар" за свою другую документальную работу — фильм "Как пережить чуму", который рассказывает о первых годах эпидемии СПИДа.

Напомним, впервые о массовом преследовании геев в Чечне в апреле 2017 года рассказала "Новая газета". При этом глава республики и местные власти все это время отрицают существование проблемы.





Рамзан Кадыров в фильме "Добро пожаловать в Чечню"





Кадр из фильма "Добро пожаловать в Чечню"