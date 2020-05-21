Доктор Мясников опроверг фейк о правиле ношения медицинских масок

Вадим Карасев

Врач и руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников опроверг информацию о разном предназначении сторон одноразовых медицинских масок.

"Новая фишка от теоретиков заговора или просто от фантазеров-психов - якобы, если Вы больны, маску нужно носить белой стороной к лицу, а если хотите защитить себя, наоборот, наружу. Конечно, это бред", - заявил Мясников в ролике, размещенном на YouTube-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России.

По словам врача, медицинская маска остается эффективной при любом способе ношения при условии плотного прилегания к носу.

"Микробы будут одинаково скапливаться как на синей, так и на белой поверхности. Это подтвердили и в МЧС", - добавил он.



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