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Доплаты соцработникам освободят от НДФЛ, пособия на детей увеличат вдвое

Доплаты соцработникам освободят от НДФЛ, пособия на детей увеличат вдвое
Госдума приняла в основном чтении третий пакет антикризисных законов и рассмотрела значимые поправки в Налоговый кодекс

Минимальное пособие по уходу за ребёнком в возрасте до полутора лет для неработающих будет увеличено в два раза. Кроме того, поддержку получат туристическая отрасль, арендаторы, а также малые и средние предприятия, которые будут освобождены от налогов и страховых взносов, начисленных за второй квартал текущего года. При этом стимулирующие федеральные надбавки сотрудникам социальной сферы, которые в повседневной работе так же, как и врачи, рискуют подхватить коронавирус, будут освобождены от НДФЛ.

Детям — в два раза больше

С первого июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 752 рублей, пояснил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Такую поправку ко второму чтению правительственного законопроекта предложили депутаты Сергей Неверов и Андрей Исаев совместно с сенаторами Андреем Турчаком и Валерием Рязанским.

Кроме того, принятые поправки наделяют Правительство правом уменьшать размер ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности, устанавливать особенности отмены либо переноса бронирования места в гостинице.

Вячеслав Володин отметил, что в ходе работы над законопроектом поступило большое количество предложений как от Правительства, так и от депутатов Госдумы. Те из них, которые не войдут в итоговый текст закона, в дальнейшем будут проработаны, обобщены и найдут отражение в постановлении Госдумы, «которое будет принято вместе с законом в третьем чтении».

Впоследствии все предложения депутатов будут направлены в Правительство, чтобы министерства и ведомства также их рассмотрели и учли в своей работе. «Сейчас важно не упустить ни одно из здравых предложений по поддержке граждан и бизнеса», — добавил Вячеслав Володин.

Люди не пострадают от трений арендаторов и арендодателей

Ещё одна поправка касается поддержки арендаторов — представителей малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших отраслей экономики. По словам главы Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, изначальный вариант кабмина, который должен был внести ясность в отношениях арендаторов и арендодателей в условиях пандемии, был дополнен ко второму чтению небольшой по объёму, но существенной по смыслу новацией.


«Она состоит в том, что право решения этих вопросов представляется тем арендаторам, которые, с одной стороны, осуществляют деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях коронавирусной инфекции, а с другой стороны, оно распространяется на малый и средний бизнес. Действие поправки будет ограничено одним годом», — сказал глава комитета.

Он добавил, что поправка позволяет решать реальные проблемы малого бизнеса, предпринимателей, а главное — граждан, чтобы вопросы аренды не сказались на ценах товаров, которые продаются в магазинах в торговых комплексах.

Малый бизнес и самозанятые

Как пояснил Андрей Макаров, согласно другой принятой поправке, самозанятые граждане получат налоговый капитал в размере 1 МРОТ (12 130 рублей), который можно будет использовать как для уплаты новых налогов, так и для погашения задолженности по ним. Этот капитал можно будет использовать и в 2021 году, если предприниматель не успеет потратить его в течение текущего года.

Другая важная поправка касается малого и среднего бизнеса, которому ранее предоставили возможность приобретать госимущество. Законопроектом предлагается наделить правом субъекты МСП на отсрочку выкупных платежей на срок от шести месяцев до одного года в случае приобретения арендуемого государственного или муниципального имущества.

Снижаем налоговые издержки, отменяем НДФЛ

Также сегодня в первом чтении был принят ряд значимых изменений в Налоговый кодекс, которые позволяют, по мнению Вячеслава Володина, в условиях кризиса, вызванного коронавирусом, уменьшить налоговую нагрузку на бизнес. Субъекты малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших отраслей, а также социально ориентированные НКО будут освобождены от уплаты налогов и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 года.  

Кроме того, пояснил председатель Госдумы, принимаемые решения позволят снизить налоговые издержки и для организаций, и индивидуальных предпринимателей, которые безвозмездно помогают в борьбе с коронавирусом. Их затраты на приобретение имущества для предотвращения распространения, диагностики и лечения новой инфекции будут отнесены к расходам, связанным с производством.

«Речь идёт об имуществе, безвозмездно переданном медицинским организациям, органам государственной власти и местного самоуправления, а также государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям, — пояснил председатель Госдумы. — В составе налогооблагаемых доходов не будет учитываться списание задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов».

Помимо этого, принятый в первом чтении законопроект  освобождает от НДФЛ доплаты работникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июня. Первые выплаты должны быть уже в июне, сообщил Вячеслав Володин. «Граждане и бизнес должны получить положенные им льготы и выплаты в срок и в полном объёме. Просил бы депутатов всех фракций взять этот вопрос на контроль, — сказал Вячеслав Володин. — На каждое нарушение прав надо реагировать незамедлительно, не дожидаясь, пока в это будет вынужден вмешаться президент».  

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По материалам: pnp.ru

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