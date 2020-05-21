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Джиджи Хадид призналась, что была беременна во время недель моды в феврале и марте

Джиджи Хадид призналась, что была беременна во время недель моды в феврале и марте

Теперь, когда новость о беременности 25-летней Джиджи Хадид уже не тайна, сама модель все чаще говорит о своем интересном положении. Так, вчера она приняла участие в прямом эфире в инстаграме с Maybelline, где рассказала, что уже была беременна во время недель моды в феврале и марте.

Люди думают, что я делаю "уколы красоты" и поэтому мое лицо круглое. Но щеки были у меня с самого рождения. Особенно во время недель моды, когда я была уже несколько месяцев беременна,

— сказала Джиджи.


Отвечая и дальше на спекуляции относительно своего внешнего вида, модель добавила, что не делала ничего и со своими бровями, — это исключительно результат генетики.

Люди думают, что я специально придаю форму бровям, делая их такими изогнутыми. Если вы посмотрите на мои детские фотографии, то увидите, что они были такими с самого рождения,

— добавила Хадид.


Впервые мамой модель станет в ближайшие месяцы — сейчас она находится примерно на 25-й неделе беременности. Ребенка Джиджи родит от своего 27-летнего бойфренда Зейна Малика, с которым она встречается уже много лет. Как говорят инсайдеры, у пары родится дочь. Сама модель призналась, что новость о беременности стала для нее по-настоящему счастливой.

Для нас это событие ни в коем случае не стало какой-то плохой новостью — мы очень счастливы, — сказала она.


Зейн Малик и Джиджи Хадид
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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