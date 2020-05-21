Еврокомиссия критикует Эстонию за плохое здравоохранение

Анастасия Иванова

Европейская комиссия направила странам-членам ЕС весенний пакет рекомендаций на ближайшие полгода. В частности, Эстонии Еврокомиссия советует повысить степень устойчивости своей системы здравоохранения. Об этом BNS сообщила пресс-служба представительства комиссии в Эстонии, отметив, что в представленном Еврокомиссией пакете содержатся политико-экономические рекомендации всем странам ЕС.

Эстонии Еврокомиссия советует «улучшить доступность услуг системы здравоохранения, повысить степень устойчивости здравоохранения». Для этого Эстония «должна решить проблему нехватки медработников, усилить врачебную помощь первичного уровня и обеспечить доступность жизненно важных лекарств».

Комиссия также рекомендует Эстонии «усилить сеть социальной поддержки населения, чтобы избежать тяжелых экономических последствий пандемии для людей, оказавшихся в результате эпидемии на краю бедности». Для этого Эстония должна в первую очередь расширить круг получателей пособия по безработице.

Для восстановления экономики Еврокомиссия советует Эстонии «ускорить инвестиции и при этом следить, чтобы они в первую очередь поддерживали производство энергии из дружественных окружающей среде источников и способствовали снижению вредных выбросов в атмосферу, поддерживали бы широкое применение цифровых технологий и инновации».

«Хотя банковский сектор Эстонии сравнительно стабилен, сохраняются риски отмывания денег», — отмечают в ЕК. Поэтому Еврокомиссия советует Эстонии «усилить работу для того, чтобы обеспечить эффективное применение международного законодательства по борьбе с отмыванием денег и надзора за его исполнением». Как считает комиссия, критерий дефицита госбюджета в три процента ВВП в Эстонии не выполнен.

Главный редактор таллинской газеты «Столица» Александр Чаплыгин обратил внимание на то, что ведущее эстонское издание Postimees подало эту новость под нейтральным заголовком «Еврокомиссия обратилась к Эстонии с рекомендацией».

«Политкорректность заголовка зашкаливает. На самом же деле речь идет о том, что Еврокомиссия крайне недовольна уровнем доступности здравоохранения в Эстонии. Причем речь идет как о медицинских услугах, так и о жизненно важных лекарствах», — констатирует Чаплыгин.