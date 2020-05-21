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Германия вывела «Северный поток» из-под газовой директивы ЕС

Германия вывела «Северный поток» из-под газовой директивы ЕС

Участок газопровода «Северного потока» на территории Германии освобожден от обязанности соблюдать правила о разделении поставщика газа и транспортной компании и об обеспечении доступа третьих сторон к мощностям газопровода в течение 20 лет начиная с 12 декабря 2019 года. Об этом, как сообщает РБК, заявили в Федеральном сетевом агентстве Германии.

Таким образом, российский проект выведен из-под действия ограничений, установленных газовой директивой ЕС.

Как сказал управляющий директор Nord Stream AG Алексей Зайцев, германское ведомство подтвердило отсутствие негативного влияния «Северного потока» на конкурентную ситуацию на внутреннем газовом рынке Европы.

«Мы удовлетворены положительным решением Федерального сетевого агентства», — заявил он.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку оператора Nord Stream 2 AG о предоставлении «Северному потоку — 2» исключений из Газовой директивы ЕС.

В прошлом году в ЕС утвердили новые поправки в Газовую директиву, по которым газопроводы из третьих стран также должны соответствовать Третьему энергопакету. Он предполагает, что одна компания не может быть как поставщиком газа, так и собственником газопровода, по которому он поставляется. Кроме того, независимые поставщики должны иметь доступ к газопроводу.

Тем временем, «Газпром» стягивает собственный флот для достройки «Северного потока — 2».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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