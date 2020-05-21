Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву

Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву

Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
До конца этой недели рассчитывать на возвращение теплой погоды в центральные регионы России не стоит. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет "Российская газета".

"Только во вторник наступит нормальная погода для конца мая — температура будет выше плюс 20 градусов", — рассказал синоптик.

По словам специалиста, в ближайшие дни на всей европейской территории страны сохранится холодная погода с аномалией в шесть градусов ниже нормы.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Энергетический щит в интернете: как закрыться от троллинга, спама и мошенников
Энергетический щит в интернете: как закрыться от троллинга, спама
СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест
СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест
Пелоси обвинили в травле Трампа после слов о его ожирении
Пелоси обвинили в травле Трампа после слов о его ожирении
Кристина Романова показала растяжки на ягодицах после родов и выступила против бодишейминга: "У всех есть недостатки"
Кристина Романова показала растяжки на ягодицах после родов и
Российские врачи прогнозирует резкий рост смертности от рака и сердечно-сосудистых заболеваний
Российские врачи прогнозирует резкий рост смертности от рака и
Вирусолог заявил о пройденном пике и выходе России на плато по коронавирусу
Вирусолог заявил о пройденном пике и выходе России на плато по
Авитаминоз, упадок сил или энергетическое голодание? Разбираемся в себе
Авитаминоз, упадок сил или энергетическое голодание? Разбираемся
США заблокировали осуждающее вторжение в Венесуэлу заявление России
США заблокировали осуждающее вторжение в Венесуэлу заявление России
Предсказана судьба «Северного потока-2»
Предсказана судьба «Северного потока-2»
Режиссер "Заражения" рассказал, какие сценарии написал на карантине
Режиссер "Заражения" рассказал, какие сценарии написал на карантине
В Запорожье в храмах будут ежедневно молиться за гонимых священников УПЦ
В Запорожье в храмах будут ежедневно молиться за гонимых священников

Топ на сегодня

Производитель загоревшихся аппаратов ИВЛ заявил о нападках журналистов
Производитель загоревшихся аппаратов ИВЛ заявил о нападках журналистов
Зеленский доволен не всем, что сделал за год на посту президента Украины
Зеленский доволен не всем, что сделал за год на посту президента
Голикова оценила ситуацию с реализацией нацпроектов в условиях COVID-19
Голикова оценила ситуацию с реализацией нацпроектов в условиях
Смертность из-за коронавируса в Бразилии побила рекорд
Смертность из-за коронавируса в Бразилии побила рекорд
Приключения впереди. Зеленский: команду Порошенко ждет много приговоров
Приключения впереди. Зеленский: команду Порошенко ждет много

Еще по теме

Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца недели
Гидрометцентр пообещал России «по-сумасшедшему теплый» конец года
Гидрометцентр рассказал об июльской погоде
Россиян предупредили о температурных аномалиях