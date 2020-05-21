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Говоривший о заниженном числе жертв главный инфекционист США пропал с экранов

Говоривший о заниженном числе жертв главный инфекционист США пропал с экрановФото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Главный инфекционист США Энтони Фаучи, ранее говоривший о возможном занижении числа смертей от коронавируса, перестал давать интервью в последние две недели. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что отсутствие Фаучи в медийном пространстве, вероятнее всего, связано с политикой Белого дома по постепенному снятию карантинных мер для запуска экономики. Подчеркивается, что последнее большое интервью медика до того, как он пропал с экранов, состоялось 4 мая. При этом известно, что Фаучи после этого в удаленном формате давал показания Конгрессу и присутствовал на брифингах президента страны Дональда Трампа, но не выступал там.

Ранее в мае Фаучи, выступая на слушаниях в комитете по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям Сената Конгресса США, назвал заниженным число жертв коронавируса в стране. «Большинство из нас чувствует, что количество смертей, вероятно, выше этой цифры», — сказал он. По словам инфекциониста, могут быть люди, которые умерли дома, у которых был коронавирус, но они не были учтены как пациенты с COVID-19, поскольку не госпитализировались.

По информации Университета Джонса Хопкинса, на данный момент в США зафиксировано почти 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. 93 тысячи человек с таким диагнозом скончались, более 294 тысяч выздоровели.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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