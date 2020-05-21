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Харламов назвался Гузеевым и вновь высмеял ведущих «Давай поженимся!»

Харламов назвался Гузеевым и вновь высмеял ведущих «Давай поженимся!»Гарик ХарламовФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Резидент Comedy Club Гарик Харламов, известный регулярным высмеиванием в соцсети ведущей телешоу «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой, вновь подшутил над актрисой и ее коллегами по проекту. В публикации в Instagram он также назвался Гузеевым.

В посте он представил свои версии новых выпусков несуществующих таблоидов, на каждом из которых юморист был на обложке. «Желтая пресса ушла в спячку и недорабатывает! Я решил поработать за нее, не дожидаясь!» — отметил он.

В вымышленном журнале SuperGar Харламов указал, что его девичья фамилия — Гузеев, а также привел несуществующую цитату ведущей передачи Первого канала: «У Харламова самый большой... сюрприз жениха».

В другом издании он высмеял коллегу Гузеевой, астролога Василису Володину. Она якобы сообщала, «как зачать от Стрельца, если он скорострел». Комик также рассказал, будто они с Гузеевой «были в одной бане и вообще не парились». В комментариях многие пользователи положительно оценили юмор Харламова.

Ранее Харламов, известный шутками в Instagram, переключился на российскую балерину Анастасию Волочкову. Он предложил поклонникам разгадать ребус из трех фотографий: вола, женской попы и автомобиля ВАЗ. По его замыслу из этих слов собиралась фамилия танцовщицы.

Харламов нередко высмеивает российское телевидение и регулярно иронизирует над проектом «Давай поженимся!» Также резидент Comedy Club поглумился над другим проектом Первого канала — ток-шоу «Время покажет».

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По материалам: lenta.ru

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