Инвесторы по-прежнему обеспокоены напряженностью между США и Китаем

Влада Некрасова

21 мая, четверг. Итоги биржевой торговли дня: негативная коррекция прироста, полученного на торгах с начала недели. Все ведущие биржи в глобальных регионах оказались в минусе. Однако цены на нефть продолжали расти по мере роста запасов в Америке. Кроме того, данные по международным перевозкам подтверждают, что текущие действия крупных производителей нефти из ОПЕК+ соответствуют их обещаниям сократить экспорт.

Накануне в среду после слабого старта на биржах был получен рост после публикации благоприятных квартальных корпоративных результатов. В четверг не нашлось подобных весомых «фактов», позволивших инвесторам поверить в дальнейшее укрепление экономических показателей, ожидаемых от снятия ограничений по коронавирусу. Кроме того, инвесторы по-прежнему обеспокоены усилением напряженности между США и Китаем.

Азиатские фондовые биржи стартовали в четверг со смешанными индексами. Примерно за два часа до начала европейских торгов индекс токийской фондовой биржи показал незначительную потерю — минус 0,05%, а биржа в Шанхае незначительный рост — плюс 0,07%.

Открывшиеся через несколько часов европейские фондовые биржи начали торги сразу же со снижения индексов.

Общеевропейские индексы FTSE EuroFirst 300 и Stoxx Europe 600 на открытии показали соответственно минус 0,87 и минус 0,84%. Индекс еврозоны EuroStoxx50 в начале торгов ослаб еще больше — на 1,16%.

На бирже в Нью-Йорке торги также стартовали с негативными показателями. Индекс DJIA 30 ведущих промышленных компаний составил минус 0,05%, индекс S&P 500 — минус 0,06%, а индекс Nasdaq Composite — минус 0,01%. В течении дня на торгах эти показатели медленно снижались.

В итоге биржевые торги в четверг повсюду продемонстрировали ослабление.

В Азии токийский Nikkei 225 показал минус 0,21%.

В Европе: лондонский индекс FTSE-100 снизился на 0,86%, франкфуртский индекс DAX — на 1,41%, а парижский индекс CAC-40 — на 1,15% по сравнению со значением закрытия торгов в среду.

В Нью-Йорке: индекс Dow Jones Industrial Average составил минус 0,21%, индекс S&P 500 — минус 0,53%, а индекс Nasdaq Market Complex — минус 0,56%.

Цена на нефть марки Brent за день выросла на 43 цента (1,20%) до $ 36,18 за баррель. Цена американской WTI выросла на 38 центов (1,13%) до $ 33,87 за баррель.

На Нью-Йоркском товарном рынке цена золота снизилась до $ 1721,60 за унцию.

За евро на международном межбанковском рынке вечером платили $ 1,0953, утром — $ 1,0959.