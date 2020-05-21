Испытатель Superjet назвал сгоревший в Шереметьево самолет неуправляемым

Вадим Карасев

Место происшествияФото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

Бывший испытатель Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Александр Иванов рассказал «Ленте.ру», что сгоревший в мае 2019 года в Шереметьево самолет стал неуправляемым еще в воздухе, после удара молнии.

«Борт стал неуправляемым и похожим на автомобиль, который с огромным люфтом в руле мчится по узкому шоссе», — сказал Иванов.

Такой вывод летчик сделал, прочитав предварительный отчет Международного авиационного комитета (МАК), в котором было указано, что «отклонения ручки управления летчиком носили многократный импульсный характер».

Будучи бывшим штатным летчиком-испытателем ОАО «Гражданские самолеты Сухого», работавшим на SSJ-100 cо старта проекта, Александр Иванов стал одним из 350 подписантов открытого письма с требованием проведения нового расследования катастрофы, опубликованного на сайте «Ленты.ру» в четверг, 21 мая.

Ранее в мае командир экипажа сгоревшего самолета Денис Евдокимов выразил глубокие соболезнования родственникам погибших и пострадавших, однако не признал себя виновным в произошедшем.

Расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного судна, повлекшем гибель людей, которое проводил Следственный комитет России, было завершено в апреле. Единственным фигурантом дела является Евдокимов, который до суда находится под подпиской о невыезде. По статье 263 УК РФ ему грозит до семи лет лишения свободы.

5 мая 2019 года в ходе аварийной посадки в столичном аэропорту Шереметьево сгорел вылетевший из Москвы в Мурманск самолет SSJ-100. Погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту.

Открытое письмо 350 летчиков и специалистов авиационной отрасли, посвященное данному делу, можно прочесть тут.