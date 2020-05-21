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Источник: Россия контактирует с США по ближневосточному урегулированию

Источник: Россия контактирует с США по ближневосточному урегулированию
Москва находится в контакте с США по ближневосточному урегулированию, но никаких двухсторонних очных саммитов не планируется, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в МИД РФ.

"Никаких двусторонних саммитов не планируется. Мы находимся в многочисленных контактах - двусторонних, трехсторонних, четырехсторонних со многими участниками, с европейцами, с американцами в том числе есть контакт, но о каком-либо саммите речь не идет", - сказал собеседник агентства.

# Россия
По материалам: ria.ru

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