Источник: Россия контактирует с США по ближневосточному урегулированию

Лидия Мартынова

Москва находится в контакте с США по ближневосточному урегулированию, но никаких двухсторонних очных саммитов не планируется, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в МИД РФ.

"Никаких двусторонних саммитов не планируется. Мы находимся в многочисленных контактах - двусторонних, трехсторонних, четырехсторонних со многими участниками, с европейцами, с американцами в том числе есть контакт, но о каком-либо саммите речь не идет", - сказал собеседник агентства.