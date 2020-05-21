Издатели в России ожидают миллиардные потери и просят государство помочь

Влада Некрасова

Российские издатели уже потеряли около 2,3 миллиарда рублей за два месяца карантина и ожидают, что суммарно за год недополучат около 15 миллиардов рублей. Издатели и книготорговцы обращаются к государству за помощью, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского книжного союза.

"Убытки издателей за март-апрель 2020 года составили около 2,3 миллиарда рублей, а книжных магазинов за этот же период – 3,6 миллиарда рублей. <...> Ожидаемые потери издателей книг по оптимистичным оценкам составят в текущем году 25% от выручки, то есть примерно 15 миллиардов рублей", – говорится в сообщении союза.

По мнению экспертов, одна из главных проблем книжного рынка в период карантина – закрытые книжные магазины, на долю которых приходится 70% всего книгораспространения.

С конца марта наблюдается тенденция роста книжных продаж в интернет-магазинах крупных операторов рынка, однако, доля интернет-канала составляет 23% от общего объема рынка и не позволяет издателям компенсировать отсутствие доходов от продаж через традиционные магазины.

Порядка 60-70% предприятий, связанных с книжной отраслью, вынуждены будут приостановить свою деятельность и объявить о банкротстве при отсутствии мер государственной поддержки, считают в РКС.