Израиль предупредили об интифаде: «Естественная реакция на оккупацию»

Алексей Вольцев

Лидер Объединённого арабского списка депутат Кнессета (парламента) Израиля Айман Уда предостерёг военно-политическое руководство страны от новой интифады (восстания) на палестинских территориях. Это может произойти в результате готовящейся аннексии Израилем части районов Западного берега Иордана. Сегодня, 21 мая, в интервью новостному порталу Ynet арабский парламентарий заявил, что начало новой волны насилия является «лишь вопросом времени». Собеседник издания назвал такое развитие событий «естественной реакцией на оккупацию».

«В конечном счёте необходимо прийти к историческому компромиссу. Палестинцы принимают в качестве такого компромиссного варианта возвращение к границам 1967 года (до Шестидневной войны Израиля с арабскими странами, по результатам которой были оккупированы Восточный Иерусалим, Западный берег реки Иордан и Голанские высоты. — Ред.). Более 50% израильтян, судя по итогам опросов, также поддерживают эту инициативу. Но сейчас использовать (Израилем) момент, когда у власти в США находится совершенно ненормальный человек, это полный бред», — заявил Айман Уда.

Он отметил, что согласно социологическим исследованиям, с 2000 года по сегодняшний день более 50% израильтян готовы к миру в границах 1967 года, «и это чётко и последовательно прослеживается во всех опросах».

«Каждые 10−15 лет возникает новое народное восстание — интифада, или другие проявления национально-освободительной борьбы (палестинцев). Это произойдёт (и сейчас), такова естественная реакция на оккупацию. Тот, кто сеет отчаяние и подогревает ненависть, в итоге получит ответную реакцию. Ничего не поделать. Таковы законы природы» — сказал депутат.

По его словам, арабская часть депутатского корпуса Израиля планирует 6 июня (Шестидневная война длилась с 5 по 10 июня 1967 г.) планируем провести «гигантскую совместную арабско-еврейскую демонстрацию».

Как сообщало ИА Newstes, верховный руководитель Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи в своём обращении 19 мая приуроченном к предстоящему Дню Аль-Кудс («День Иерусалима», в этом году будет отмечаться 22 мая), призвал вооружить население оккупированного Израилем Западного берега Иордана. «Западный берег реки Иордан должен быть вооружён также, как сектор Газа. Сила — это единственное, что может уменьшить страдания палестинского народа», — написал Хаменеи на своей странице в Twitter.

Напомним, в тексте коалиционного соглашения, подписанного 20 апреля действующим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его будущим сменщиком на посту главы правительства Бени Ганцем в рамках договорённостей о формировании правительства национального единства и занятия премьерского поста на ротационной основе, вопросу расширения израильского суверенитета на Западном берегу Иордана отведён отдельный раздел. В нём, в частности, сказано, что с 1 июля премьер-министр еврейского государства сможет вынести на обсуждение в правительстве и на утверждение в Кнессете (парламенте) согласованный с США вопрос о распространении израильского суверенитета на часть палестинских территорий.

19 мая глава Палестины Махмуд Аббас заявил об отмене в одностороннем порядке всех договоренностей с Израилем и США, включая соглашения в сфере безопасности. После завершения заседания палестинского руководства, которое собралось в Рамалле (временная столица Палестины), была принята соответствующая декларация. «Оккупационные израильские власти должны взять на себя всю ответственность за безопасность на аннексированных ими территориях», — говорилось в документе.

Ранее о негативных последствиях подобного шага руководство еврейского государства предупредили Турция и ряд арабских стран. Так, в интервью немецкому изданию Der Spiegel король Иордании Абдалла II 15 мая заявил, что если Израиль решится аннексировать Иорданскую долину, это приведёт к «массивной конфронтации» его страны с еврейским государством.