Энергетический щит в интернете: как закрыться от троллинга, спама и мошенников

Вадим Карасев

Каждый человек подвергается негативному воздействию в интернете: троллинг, провокации, спам, мошенничество — признаки энергетического нападения. Защититься от негатива помогут простые практики.

Мы каждый день подвергаемся стрессам и энергетическим атакам (виртуальным или реальным), поэтому любому человеку требуется доступная зашита. О том, как противостоять негативу, оттолкнуть отрицательное воздействие и защититься от мошенничества, расскажут эксперты сайта dailyhoro.ru.

Раздражительность, насмешки, издевки, провокации, спам, шарлатанство — факторы, которые могут сильно испортить не только настроение, но и ослабить энергетику. Опасность в том, что именно в такие моменты мы можем подвергнуться отрицательному влиянию со стороны недоброжелателей. Нас пытаются обманывать и обсчитывать и в реальной жизни, и в виртуальной, делая ставку на нашу доверчивость. Можно ли от этого уберечь себя и своих близких? Да, если поставить энергетическую защиту.

Энергозащита «Вращающаяся аура»

«Вращающаяся аура» — наиболее действенный способ защиты от людей, которые ведут себя неадекватно, любят поглумиться над слабыми, провоцируют собеседника на ругань и негатив.

Столкнувшись с троллингом в интернете, ощутив негативное влияние, представьте, что ваша аура — невидимая, но очень плотная сетка. После этого мысленно раскрутите ее и вращайте до того момента, пока не минует угроза энергетической атаки. Вращающаяся аура будет откидывать прочь негативные волны: они не смогут прилипнуть к вашему биополю, а значит, негатив не достанет вас.

Энергетический щит от спама и мошенников

Данный метод энергетической защиты позволяет отразить направленную атаку, вернув ее мошеннику. На левой руке визуализируйте или нарисуете круглый щит, представьте как он отражает любые энергетические нападения, возвращая негатив отправителю.

Это очень простой и быстрый способ защититься от мошенничества, рекламы и недоброжелателей. Но практики предупреждают, что у щита низкая прочность, которой хватает на 1-2 дня.

Энергозащита «Стена»

Поставить энергозащиту очень просто. Для этого мысленно окружите себя со всех сторон стеной из пуленепробиваемого стекла. С какой бы стороны на вас ни нападали, ненавистники обязательно получат утроенный зеркальный удар. Такой метод активно используется не только для защиты в Интернете, но и для самообороны во внешнем мире.

Но помните, выстраивая защитную стену, никогда не показывайте недоброжелателю, старающемуся на вас негативно повлиять, что вы его боитесь. Сохраняйте спокойствие и приветливость: это полностью обессилит и разоружит нападающего. Единственный недостаток такой защиты — сложно возвести «стену», когда находишься в движении.

Энергетический щит от ненависти и троллинга

Если вам необходимо быстро и эффективно защититься на непродолжительное время, вы можете закрыться кратковременным энергетическим щитом.

В области груди сформируйте синий шар, который с каждым вашим вдохом будет увеличиваться и «выталкивать» весь негатив наружу, образуя вокруг вас защитное облако. Одновременно с расширением облака разведите руки в стороны. Такой способ не только создаст энергозащиту, но и освободит от негатива.