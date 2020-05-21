Какой ты диван: сеть взорвал флешмоб по поиску своего мебельного "близнеца"

Вадим Карасев

Самоизоляция повышает градус безумия — граждане, запертые в домах, начали ассоциировать себя с диванами, табуретами и прочей мебелью. А помог им в этом пользователь твиттера, заметивших, что диваны во многих мебельных салонах почему-то названы мужскими и женскими именами. И понеслось — достаточно набрать в поисковике свое имя, чтобы найти диванное альтер эго (результаты поиска предоставляют широкий выбор расцветок и обивок).





Фото из твиттера





Фото из твиттера





Петр, вы у моей бабушки живете...Ох, сколько гладильных досок и табуреток я видела со своим именем…К сожалению, с моим именем есть только тумба.Я не диван, я табурет. Злой костлявый табурет, который очень хочет быть помягче.

Хотела узнать, какой я диван, а оказалось, что я целая мебельная фабрика!

— делятся впечатлениями от своих открытий пользователи твиттера.





Фото из твиттера





Фото из твиттера





Фото из твиттера





Фото из твиттера





Фото из твиттера





Фото из твиттера





Фото из твиттера





Фото из твиттера





Фото из твиттера





Фото из твиттера





Фото из твиттера





Фото из твиттера

Известные личности тоже не боятся признать, что нашли что-то общее с мебелью. Вот пиарщики сборной России по футболу отыскали диваны для каждого игрока команды.





Фото из твиттера Сборной России по футболу





Фото из фейсбука Антона Долина