Какой ты диван: сеть взорвал флешмоб по поиску своего мебельного "близнеца"
Самоизоляция повышает градус безумия — граждане, запертые в домах, начали ассоциировать себя с диванами, табуретами и прочей мебелью. А помог им в этом пользователь твиттера, заметивших, что диваны во многих мебельных салонах почему-то названы мужскими и женскими именами. И понеслось — достаточно набрать в поисковике свое имя, чтобы найти диванное альтер эго (результаты поиска предоставляют широкий выбор расцветок и обивок).
Петр, вы у моей бабушки живете...Ох, сколько гладильных досок и табуреток я видела со своим именем…К сожалению, с моим именем есть только тумба.Я не диван, я табурет. Злой костлявый табурет, который очень хочет быть помягче.
Хотела узнать, какой я диван, а оказалось, что я целая мебельная фабрика!
— делятся впечатлениями от своих открытий пользователи твиттера.
Известные личности тоже не боятся признать, что нашли что-то общее с мебелью. Вот пиарщики сборной России по футболу отыскали диваны для каждого игрока команды.