Карантин на Кубани продлили, но с некоторыми послаблениями

Вадим Карасев

В четверг, 21 мая, в Краснодарском крае на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией было решено продлить карантин до 6 июня, однако некоторые ослабления в режиме все-таки ввели.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что обстановке ситуация с COVID-19 стабильная, сообщается на сайте регионального правительства.

На совещании было озвучено, что в сутки число выздоровевших людей стало превышать количество заболевших.

И хотя карантин продлили, было решено перейти ко второму этапу снятия ограничительных мер.

Какие из ограничений ослабят на Кубани с 23 мая:

приступят к работе строительные предприятия и их смежники;разрешат возобновить деятельность парикмахерским и салонам красоты, автосалонам, автомойкам, магазинам стройматериалов, непродовольственным магазинам с торговой площадью не более 400 кв. м;при передвижении между муниципалитетами красные пропуска для авто пока останутся, но внутри МО автомобилистам разрешат ездить без пропусков;будет возобновлена работа общественного транспорта (главы МО должны будут сами установить количество машин и графики их движения).

Магазинам и предприятиям из сферы услуг разрешат работать только при соблюдении всех правил и рекомендаций от Роспотребнадзора.

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