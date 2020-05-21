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Карантин на Кубани продлили, но с некоторыми послаблениями

Карантин на Кубани продлили, но с некоторыми послаблениями

В четверг, 21 мая, в Краснодарском крае на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией было решено продлить карантин до 6 июня, однако некоторые ослабления в режиме все-таки ввели.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что обстановке ситуация с COVID-19 стабильная, сообщается на сайте регионального правительства.

На совещании было озвучено, что в сутки число выздоровевших людей стало превышать количество заболевших.

И хотя карантин продлили, было решено перейти ко второму этапу снятия ограничительных мер.

Какие из ограничений ослабят на Кубани с 23 мая:



приступят к работе строительные предприятия и их смежники;



разрешат возобновить деятельность парикмахерским и салонам красоты, автосалонам, автомойкам, магазинам стройматериалов, непродовольственным магазинам с торговой площадью не более 400 кв. м;



при передвижении между муниципалитетами красные пропуска для авто пока останутся, но внутри МО автомобилистам разрешат ездить без пропусков;



будет возобновлена работа общественного транспорта (главы МО должны будут сами установить количество машин и графики их движения).

Магазинам и предприятиям из сферы услуг разрешат работать только при соблюдении всех правил и рекомендаций от Роспотребнадзора.

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# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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