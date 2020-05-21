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Карантин ослаблять пока рано: стало известно об эпидемиологической ситуации на Буковине

Карантин ослаблять пока рано: стало известно об эпидемиологической ситуации на Буковине

Несмотря на принятое в среду, 20 мая, на заседании правительства решение об ослаблении с 22 мая части ограничений, некоторым областям — в частности, Черновицкой — пока что рань говорить о таком сценарии развития событий.

Об этом написал в своем Facebook глава областной государственной администрации Сергей Осачук.

«Переходить на следующий этап ослабления карантинных мероприятий нам пока рано», — написал чиновник.

Такой вывод губернатора основан на последних данных об эпидемиологической ситуации на Буковине: в среду, 20 мая, в Черновицкой области лабораторно подтверждены 46 новых случаев заболевания COVID-19.

Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2 842 человека.

В то же время есть и обнадеживающие новости: 18 буковинцев в среду победили коронавирус — они дважды получили отрицательный результат теста. Всего лабораторный центр за последние сутки обработал 584 новых образцов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, что не все области соответствуют критериям этапа смягчения карантинных ограничений, который начнется 22 мая. По состоянию на 18 мая это были области на Западе страны: Черновицкая, Волынская, Ровенская и др. При этом он особо отметил, что Черновицкая области область из-за масштабов заболеваемости и большой загруженности коек не перейдет на следующий этап. В этом вопросе мнения центральной и местных властей полностью совпали.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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